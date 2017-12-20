В ДНР просят повлиять на ОБСЕ из-за отказа фиксировать нарушения перемирия

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной ДНР попросило первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на сотрудников миссии, которые, по утверждению властей республики, отказываются фиксировать нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

"Вчера представители ОБСЕ отказались фиксировать разрушения домостроений, полученные в результате ведения огня из минометов и стрелкового оружия со стороны вооруженных сил Украины по населенному пункту Докучаевск. Свой отказ они мотивировали окончанием рабочего дня, и это в 15.00 по полудню", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В оперативном командовании республики связали данный факт с отсутствием контроля над действиями наблюдателей. Как пояснили в силовом ведомстве, ранее частично этим занимались представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

"Мы обращаемся к заместителю главы СММ ОБСЕ Александру Хугу, просим навести порядок среди своих подчиненных… Только ваши решительные и непредвзятые действия позволят перейти к решению данного конфликта путем переговоров, а не взаимного уничтожения", — подчеркнул Басурин.