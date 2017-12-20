СМИ сообщили о жертвах в результате нападения талибов* в Афганистане

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Не менее 11 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Кундуз на севере Афганистана, передает агентство Пажвак.

По данным агентства, в результате нападения погибли восемь сотрудников местной полиции и три мирных жителя.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

С 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур.

*Террористическая организация, запрещенная в России.