В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (262)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

"Украинская сторона начинает применять реактивные системы залпового огня "Град", — заявил журналистам замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за сутки погиб один представитель армии республики. Всего силовики выпустили по территории ДНР более двухсот мин и снарядов, в том числе двадцать ракет из реактивной системы залпового огня.

Также Басурин призвал первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на сотрудников СММ, которые отказываются отмечать нарушения режима прекращения огня.

Так, накануне сотрудники миссии не стали фиксировать разрушения, нанесенные обстрелом силовиков по Докучаевску.

"Свой отказ они мотивировали окончанием рабочего дня, и это в 15:00", — добавил Басурин.

В оперативном командовании связали такое поведение с отсутствием контроля над действиями наблюдателей. Ранее частично этим занимались представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

Накануне российские представители в СЦКК покинули ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и украинские силовики. Москва объяснила этот шаг тем, что Киев препятствовал выполнению российскими наблюдателями своих обязанностей, сделав их дальнейшую работу невозможной.