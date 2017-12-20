СМИ сообщили о многочасовых столкновениях в лагере мигрантов на Лесбосе

АФИНЫ, 20 дек — РИА Новости. Ожесточенные столкновения произошли между мигрантами разных национальностей в центре приема беженцев Мориа на греческом острове Лесбос – 15 человек госпитализированы, десятки получили легкие ранения, сожжены десять палаток, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
После роста миграционного потока из Турции в последние месяцы лагеря на острове переполнены. В Мориа до этого неоднократно происходили столкновения между мигрантами.
Причиной конфликта на этот раз вновь стало пользование туалетами и ванными комнатами, однако конфликты стали результатом национальных различий между арабами — сирийцами, с одной стороны, и иракцами и афганцами — с другой. Последние считают, что служба предоставления убежища по-разному относится к ним, пишет агентство.
По мнению полицейских властей, большую роль в конфликте сыграло и злоупотребление в лагере алкоголем низкого качества. Этот алкоголь поставляют как греческие владельцы некоторых столовых вокруг лагеря, так и сами мигранты. Алкоголь попадает в лагерь без каких-либо проверок.
Беспорядки закончились в четыре часа утра после вмешательства мощных полицейских сил, с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа. Были задержаны несколько человек, двое арестованы.
В больницу Митилини госпитализированы 15 человек, двое из них с ножевыми ранениями. Десяткам раненых, пострадавших в основном от брошенных камней, первую помощь оказали волонтеры.