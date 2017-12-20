Турция рассчитывает на широкую поддержку резолюции по Иерусалиму на ГА ООН

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Анкара рассчитывает на широкую поддержку при голосовании на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по проекту резолюции, призывающей отменить решение США признать Иерусалим столицей Израиля, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

США 18 декабря заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму состоится 21 декабря.

Ранее в среду стало известно, что глава МИД Турции лично отправится в США, чтобы принять участие в работе специальной сессии Генассамблеи ООН.

"В свете решений, принятых на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, а также из-за неприемлемости вето, наложенного США в Совбезе ООН на проект решения по статусу Иерусалима, 21 декабря созывается специальная чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН. В заседании примет участие наш министр (глава МИД Турии Мевлют Чавушоглу — ред.) и глава МИД Палестины (Рияд аль-Малики). Ожидаем, что резолюция по защите исторического и правового статуса Иерусалима, отвергающая решение США, получит максимально широкую поддержку", — говорится в заявлении МИД Турции.

В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".