В Белоруссии рассказали о деле обвиняемого в шпионаже украинца

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиненного в Белоруссии в шпионаже украинца Павла Шаройко находится на завершающей стадии, сообщил председатель Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик.

Ранее КГБ Белоруссии подтвердил задержание Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

"Сейчас уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база, а само его задержание носило чисто технический характер", — сказал Вакульчик в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня". Текст интервью опубликован в среду на сайте издания.

Он заявил, что не считает правильным уделять столько внимания примеру Шаройко. "Он всего лишь один из десяти разоблаченных за последние пять лет иностранных разведчиков. Мы не предаем подобные факты огласке, понимая, что это не способствует хорошим отношениям между странами. И в данном случае инициатива обнародования инцидента исходила, как вы знаете, не от нас", — отметил Вакульчик.

Глава КГБ подчеркнул, что "на вопрос по обстоятельствам дела Шаройко наиболее полный ответ уже дал сам задержанный, который признал свою вину". "Каждый интересующийся мог видеть это лично по ТВ. Полагаю, что в ходе освещения работы по указанным материалам КГБ уже придал огласке более чем достаточно сведений как об интересовавшей иностранную разведку проблематике, так и о результатах расследования", — добавил он.