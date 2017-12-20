Сербия рассчитывает на дальнейшую помощь России в вопросе Балкан

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сербия благодарна России за поддержку ее территориальной целостности и суверенитета и рассчитывает на дальнейшую поддержку Москвы в обеспечении мира на Балканах, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Самая важная новость для нас — политическая и экономическая поддержка со стороны России Сербии. Очень важна политическая поддержка территориальной целостности и суверенитета, которую оказывают (президент РФ Владимир) Путин, (спикер Совета Федерации Валентина) Матвиенко и руководство РФ. Для нас главная задача — сохранение мира на Балканах, ожидаем в будущем поддержку со стороны России в этом", — заявил он на брифинге после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он добавил, что обсудил с Матвиенко политические и экономические вопросы.

"Договорились, что нужно все сделать для усиления нашего сотрудничества. Нам на самом деле в этом году удалось увеличить товарооборот, надеюсь, что сделаем это и в следующем", — добавил он.