В Кремле считают формулировки резолюции ООН по Крыму неправильными

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Кремле считают неправильной принятую Генассамблеей ООН украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с ними", — заявил он.

Как заявил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, эта резолюция – конъюнктурный документ. По его словам, она носит рекомендательный характер, и ее рекомендации "странно воспринимать всерьез".