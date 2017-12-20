В Кремле считают формулировки резолюции ООН по Крыму неправильными

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Кремле считают неправильной принятую Генассамблеей ООН украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как заявил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, эта резолюция – конъюнктурный документ. По его словам, она носит рекомендательный характер, и ее рекомендации "странно воспринимать всерьез".
Киев, поднимая этот вопрос в ООН, хочет напомнить о себе, добавил он.
"Это такая политика удержания себя у власти и сохранения себя в активном политическом поле", — заключил политолог.
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