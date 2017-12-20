Песков рассказал, кто может урегулировать ближневосточный конфликт

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Урегулировать ближневосточный конфликт не могут ни Россия, ни США — только сами Израиль и Палестина, но важно не делать шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не может урегулировать этот конфликт. Ни Россия, ни Соединенные Штаты Америки. Россия может способствовать урегулированию этого конфликта, продолжая свою последовательную политику, хорошо известную политику, как в двустороннем плане в ходе своих контактов с Израилем и с Палестиной, так и в рамках существующих многосторонних форматов", — сказал Песков.

В понедельник зампостреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что РФ готова быть честным посредником между Палестиной и Израилем.

"Главное, конечно, в интересах ближневосточного урегулирования не делать шагов, которые могут привести к существенному расколу в международном сообществе и к нагнетанию напряженности среди основных участников ближневосточного урегулирования, то есть Израиля и Палестины, которые и в состоянии решить этот конфликт, за них это никто сделать не сможет", — подчеркнул Песков.