МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва прорабатывает и принимает меры по защите своих интересов на фоне возможного продолжения санкционной политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, предпринимаются ли какие-то меры для защиты от возможных новых санкций со стороны Запада на фоне появившейся информации о том, "что в России может быть создан специализированный банк для обслуживания оборонного сектора на базе банка "Глобус", это связывают с ожиданием новых санкций со стороны США".

"Действительно в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран, которые мы по-прежнему считаем незаконными", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публично раскрывать, чего я не буду делать", — добавил пресс-секретарь главы государства.