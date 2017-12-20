Мьянма отказалась от сотрудничества с докладчиком ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 20 дек — РИА Новости. Мьянма отказалась от сотрудничества со спецдокладчиком ООН по правам человека в этой стране Янги Ли, говорится в заявлении пресс-службы офиса верховного комиссара ООН по правам человека.

"Правительство Мьянмы проинформировало спецдокладчика Янги Ли о том, что ей запрещен доступ в страну и отозвано сотрудничество на весь срок ее полномочий", — говорится в заявлении.

Ранее ожидалось, что спецдокладчик посетит Мьянму в январе 2018 года для оценки ситуации с правами человека в стране, включая возможные притеснения мусульман народности рохинджа в штате Ракхайн.

"Подобное заявление об отказе от сотрудничества с моим мандатом можно расценивать только как четкое указание на то, что на территории страны, а также в штате Ракхайн совершается нечто ужасающе жуткое", — прокомментировала ситуацию Ли.

По ее словам, отказ от сотрудничества был связан с заявлением, которое Ли сделала после визита в Мьянму в июле. Кроме того, власти страны не взаимодействуют с Независимой международной миссией по поиску фактов, учрежденной Советом ООН по правам человека в марте 2017 года.

Ли выразила надежду на то, что Мьянма пересмотрит свое решение.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.