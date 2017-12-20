Премьер Франции объяснил, почему его поездка обошлась в 350 тысяч евро

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объяснил, что его перелет из Новой Каледонии в Париж обошелся казне страны в 350 тысяч евро из-за необходимости оперативно вернуться в страну.

Ранее французские СМИ сообщили, что канцелярия премьер-министра взяла в аренду частный самолет, чтобы обеспечить "быстрое возвращение" Филиппа и его делегации после визита 5-6 декабря из Новой Каледонии во Францию. Перелет обошелся государственной казне в 350 тысяч евро.

"Мы знали, что нам нужно возвращаться (во Францию) очень оперативно, потому что президент Республики должен был уезжать в среду утром. Думаю, он уезжал в Алжир в тот день. И правило состоит в том, что в любом случае нужно сделать так, чтобы либо премьер-министр, либо президент находился на национальной территории, этого требуют обстоятельства нашего времени", — заявил Филипп в эфире радиостанции RTL.

Он добавил, что понимает, почему информация о стоимости его перелета вызвала негативную реакцию французского общества, однако подчеркнул, что перемещения премьер-министра страны всегда недешево обходятся государственной казне.

"Очень сложно организовать перемещения премьер-министра, и это дорого. Я отлично понимаю удивления и вопросы", — сказал Филипп.

"Общая стоимость поездки в Новую Каледонию была намного больше, чем эти 350 тысяч евро. Но она была меньше, на 30% меньше, чем аналогичная поездка моего предшественника в Новую Каледонию", — заключил премьер.