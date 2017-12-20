Чавушоглу рассказал, кто выступит за принятие резолюции по Иерусалиму

БАКУ, 20 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара, Тегеран и Баку выступят за принятие резолюции по Иерусалиму на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, стороны не могут принять решение Вашингтона по данному вопросу.

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Иран состоялась в среду в Баку, главы внешнеполитических ведомств обсудили региональные вопросы и безопасность. По итогам встречи была подписана Бакинская декларация.

"Мы обсудили ситуацию вокруг Иерусалима и решение США. Азербайджан, Иран и Турция не могут принять данное решение Вашингтона. Завтра на обсуждение в Генассамблее ООН будет вынесена резолюция, мы договорились проголосовать за ее принятие", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

По его словам, "решение США по Иерусалиму неприемлемо и несправедливо".

"Анкара будет отстаивать права палестинцев", — заявил Чавушоглу.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".