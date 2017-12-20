Чавушоглу выехал в США для участия в сессии ООН по Иерусалиму, сообщили СМИ

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится в среду в США для участия в голосовании на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по проекту резолюции, призывающей отменить решение США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что на заседание ГА ООН, которое намечено на четверг, вместе с Чавушоглу отправится министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".