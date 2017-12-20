Чавушоглу выехал в США для участия в сессии ООН по Иерусалиму, сообщили СМИ

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится в среду в США для участия в голосовании на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по проекту резолюции, призывающей отменить решение США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".