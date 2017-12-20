Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Косово

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной, если формат переговоров будет расширен, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"У нас есть определенные договоренности, если будут конфликты, для примирения формат посредников будет расширяться между сербами и албанцами, между Белградом и Приштиной. Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником и президент (РФ Владимир) Путин согласился", — заявил он на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Если албанцы будут требовать, чтобы американцы стали посредниками, мы будем требовать, чтобы Россия включилась", — добавил он.