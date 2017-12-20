Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину на три года‍

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Государственная погранслужба Украины запретила российскому офицеру из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе въезд в страну.

"Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали с Украины", — написал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян на странице в Facebook. Он добавил, что россияне покинули страну через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

По его словам, при оформлении стало известно, что один из военных бывал в Крыму, поэтому ему запретили въезд на Украину на три года.

Ранее Москва прекратила работу в рамках СЦКК и отозвала офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создал "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.