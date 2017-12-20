Савченко предсказала "мощные фальсификации" на выборах на Украине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила об отсутствии веры в справедливые президентские выборы на Украине.
Савченко отметила необходимость системы, которая сможет отправлять данные о голосах на серверы ЦИК и сервер партии. Для этого, по ее мнению, на Украину стоит пригласить американских специалистов.
Ранее Савченко назвала "евромайдан" государственным переворотом и обвинила украинские власти в неспособности обеспечить безопасность граждан и вести эффективную политику.
Очередные выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в президентском рейтинге лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко.