Савченко предсказала "мощные фальсификации" на выборах на Украине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила об отсутствии веры в справедливые президентские выборы на Украине.

"У нас не будет выбора потому, что та ситуация, которую я вижу в парламенте, то, как развиваются события — я вижу, что фальсификации будут большие и очень мощные", — сказала она в эфире телеканала News One

Савченко отметила необходимость системы, которая сможет отправлять данные о голосах на серверы ЦИК и сервер партии. Для этого, по ее мнению, на Украину стоит пригласить американских специалистов.

Ранее Савченко назвала "евромайдан" государственным переворотом и обвинила украинские власти в неспособности обеспечить безопасность граждан и вести эффективную политику.

Очередные выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в президентском рейтинге лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко.