Глава МИД Британии не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью польскому агентству PAP, что не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны не раз обвиняли РФ в агрессии, вмешательстве во внутренние дела государств и влиянии на выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их голословными, и заявляя, что Запад этими обвинениями пользуется как поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

На этой неделе Джонсон планирует посетить РФ.

По словам Джонсона, он "ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией".

"Мы помним трагическую историю (экс-госсекретаря США — ред.) Хиллари Клинтон и ее – буквально — "кнопку перезагрузки" отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе — нет возможности продолжить отношения, будто ничего не произошло", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания никогда не противилась введению санкций в отношении России, и пообещал, что в этом вопросе Лондон "останется непреклонен", защищая свои фундаментальные принципы.

Джонсон также отметил, что позиции Лондона и Москвы "по Украине и Сирии сильно различаются", в вопросе Ирана и ядерного соглашения "у нас схожие взгляды, касающиеся необходимости сохранения этого договора". "Возможно, мы в состоянии конструктивно говорить о Северной Корее и о том, как снизить температуру этого кризиса, увеличив давление на режим в Пхеньяне", — добавил он.

Глава британской дипломатии выступает за поддержание рабочих отношений с Россией.

"Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное — не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило", — заключил Джонсон.