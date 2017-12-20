Глава МИД Британии не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью польскому агентству PAP, что не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией.
Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны не раз обвиняли РФ в агрессии, вмешательстве во внутренние дела государств и влиянии на выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их голословными, и заявляя, что Запад этими обвинениями пользуется как поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
На этой неделе Джонсон планирует посетить РФ.
По словам Джонсона, он "ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией".
Министр подчеркнул, что Великобритания никогда не противилась введению санкций в отношении России, и пообещал, что в этом вопросе Лондон "останется непреклонен", защищая свои фундаментальные принципы.
Глава британской дипломатии выступает за поддержание рабочих отношений с Россией.
"Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное — не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило", — заключил Джонсон.