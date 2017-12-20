"Поддержим цветом": жители Барселоны вывешивают флаги перед выборами

БАРСЕЛОНА (Испания), 20 декабря — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Жители Барселоны перед наступлением дня внеочередных выборов в региональный парламент вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки идеи независимости Каталонии и политиков, арестованных Мадридом, передает корреспондент РИА Новости. Также в городе много флагов Каталонии и Барселоны, но попадаются и знамена Испании.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. При этом Мадрид выступал против проведения референдума, а Конституционный суд Испании "заморозил" его проведение, позже признав незаконным. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и роспуске парламента.

В отношении 20 каталонских политиков были заведены уголовные дела, четверо из них арестованы, в том числе экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства, бежавших в Брюссель, выдан национальный ордер на арест. На 21 декабря премьер Испании Мариано Рахой назначил досрочные выборы в парламент Каталонии.

Сейчас в районе знаменитой туристической улице Рамбла в центре Барселоны на каждом шагу попадаются признаки наступающих выборов. Особой популярностью пользуются полосатые флаги Каталонии и Барселоны. Некоторые жители Готического квартала вывешивают из своих окон однотонные желтые флаги (как один из цветов флага Каталонии) или просто желтые полотенца. "Это стало символом нашего сопротивления Мадриду. Кого-то больше всего возмущает то, что Испания арестовала наших политиков, выступавших за референдум. Кто-то поддерживает идею независимости или республики — ведь сейчас Испания является монархией и действует в Каталонии как диктатура", — пояснил РИА Новости местный житель, повесивший у себя желтое полотнище.

Многие активисты надевают на грудь маленькие желтые значки в виде повязки или банта. "По этим значкам мы узнаем единомышленников. Собираемся в кафе и обсуждаем, как будем действовать", — объяснила РИА Новости значение символа женщина средних лет. По ее словам, сторонники независимости также ведут группы в соцсетях. В день выборов они собираются голосовать за партии сепаратистской ориентации и выходить на митинги.

Кроме флагов, тут и там в туристических районах Барселоны попадаются растяжки со словами "Демократия" и "Si!" ("Да!"), которые также считаются лозунгами сторонников независимости, листовки "Требуем освободить политиков", причем на каталонском языке, и реклама партий. Такими растяжками украшены даже фонари работы Гауди на площади Риаль, причем эти фонари являются первой работой знаменитого архитектора. Самые популярные листовки изображают полицейского, изымающего урну для голосования. "В какой ты банде?" — требует определиться листовка.

Кто-то в противовес сепаратистам вывешивает флаги Испании, которые мирно соседствуют с флагами региона. На одной из небольших площадей на задворках Готического квартала на одном балконе висит флаг Испании, а этажом выше — растяжка, тоже на каталонском языке: "Мы хотим достойного соседства!". Жителям этого дома в их способности достойно соседствовать при разности политических взглядов можно только позавидовать.

В одной из туристических лавок идет бойкая торговля флажками и магнитиками как Испании, так и Каталонии. "Каталонские флажки идут активнее, — признается продавец. — Но я повесил и испанские, потому что идею независимости любой ценой не поддерживаю. Европа нашу независимость не признает — и что, мы будем вводить свои визы и валюту? Или опять гражданская война будет, как в 30-е? В конце концов, а в каком чемпионате тогда будет играть наш любимый клуб — "Барселона"?"

Кстати, флаги "Барселоны", узнаваемые во всем мире, тоже попадаются на балконах города. Для местных жителей они тоже служат символом регионального патриотизма.

За депутатские места в парламенте Каталонии борются семь основных политических сил. Три из них являются сторонниками независимости региона, четыре — сторонниками сохранения Каталонии в составе Испании.

К сторонникам независимости относятся блок "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона (ныне скрывается от Мадрида в Бельгии), партия "Левые республиканцы Каталонии" бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса (находится под стражей в Мадриде) и крайне левая "Кандидатура народного единства". За территориальную целостность Испании выступают Народная партия ("филиал" правящей в Испании партии), центристская партия "Граждане" и Каталонская социалистическая партия. Кроме того, сильные позиции в регионе имеет Catalunya en Comú, местное представительство партии "Подемос" (Podemos). Они тоже выступают за территориальную целостность Испании, но при этом согласны на проведение законного референдума, согласованного с Мадридом.

Интрига в том, что, согласно социологическим опросам, каждая из двух сил может рассчитывать только на половину голосов избирателей, а значит, не сможет сформировать большинство в парламенте и правительство региона.