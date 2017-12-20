Организация "Человек в беде" направила в Донбасс два грузовика с гумпомощью

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Международная благотворительная организация "Человек в беде" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию проследовали два автомобиля, перевозивших гуманитарный груз. Транспортные средства везли около 82 тонн материалов водоснабжения и гигиенических наборов от благотворительной организации "Человек в беде" для жителей Донецкой области", — говорится в сообщении.