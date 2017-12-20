Глава КГБ Белоруссии выразил недоумение методами работы литовских спецслужб

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что литовские спецслужбы используют в отношении Минска "агрессивные методы работы".

"Вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб, в том числе целенаправленные провокации, которые в цивилизованном мире остались в прошлом. Об этом, наверное, можно было бы и не говорить, если бы объектами этих провокаций не становились наши граждане, посещающие соседнее государство как туристы или по служебным вопросам, наши граждане, имеющие там родственников или друзей, коммерческие интересы", — сказал Вакульчик в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в среду.

Он заявил, что "это недопустимо и вряд ли способствует укреплению и развитию отношений, особенно с учетом того обстоятельства, что белорусский транзит существенно пополняет бюджет Литвы".

Так, по информации председателя комитета, "только в текущем году к 15 годам лишения свободы осужден один гражданин Белоруссии, завербованный литовскими спецслужбами". Возбуждены два уголовных дела по статье "Измена государству", еще одно дело направлено в суд, добавил он.

Говоря об отношениях с соседними странами Балтии, Польшей, Украиной, Вакульчик отметил, что Минск делает ставку на открытый, доверительный и взаимовыгодный диалог с ближайшими соседями. "В то же время история развития человечества красноречиво свидетельствует, что любые государства с момента их появления были просто обязаны знать, что происходит в других странах, особенно расположенных по соседству. И так будет всегда. Поэтому мы, безусловно, замечаем активность наших соседей на белорусском направлении", — сказал он.

Вместе с тем председатель КГБ подчеркнул, что "самое главное — чтобы эта активность находилась в разумных пределах, основывалась на джентльменских правилах и принципах, чтобы соблюдался негласный кодекс сотрудников спецслужб". "Гораздо хуже, когда эта активность приобретает ярко выраженные недружественные формы и мешает развитию двусторонних отношений", — заявил он.

Вакульчик также сообщил, что "в течение ряда последних лет фиксируется постоянное давление на нашу страну в информационном пространстве". "При этом угрозы исходят от конкретных лиц и организаций, преимущественно зарубежных, которые стремятся тем или иным способом оказать влияние на белорусское государство ради извлечения собственной политической и экономической выгоды", — пояснил он.