Глава КГБ Белоруссии выразил недоумение методами работы литовских спецслужб

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что литовские спецслужбы используют в отношении Минска "агрессивные методы работы".
Он заявил, что "это недопустимо и вряд ли способствует укреплению и развитию отношений, особенно с учетом того обстоятельства, что белорусский транзит существенно пополняет бюджет Литвы".
Так, по информации председателя комитета, "только в текущем году к 15 годам лишения свободы осужден один гражданин Белоруссии, завербованный литовскими спецслужбами". Возбуждены два уголовных дела по статье "Измена государству", еще одно дело направлено в суд, добавил он.
Говоря об отношениях с соседними странами Балтии, Польшей, Украиной, Вакульчик отметил, что Минск делает ставку на открытый, доверительный и взаимовыгодный диалог с ближайшими соседями. "В то же время история развития человечества красноречиво свидетельствует, что любые государства с момента их появления были просто обязаны знать, что происходит в других странах, особенно расположенных по соседству. И так будет всегда. Поэтому мы, безусловно, замечаем активность наших соседей на белорусском направлении", — сказал он.
Вместе с тем председатель КГБ подчеркнул, что "самое главное — чтобы эта активность находилась в разумных пределах, основывалась на джентльменских правилах и принципах, чтобы соблюдался негласный кодекс сотрудников спецслужб". "Гораздо хуже, когда эта активность приобретает ярко выраженные недружественные формы и мешает развитию двусторонних отношений", — заявил он.
Вакульчик также сообщил, что "в течение ряда последних лет фиксируется постоянное давление на нашу страну в информационном пространстве". "При этом угрозы исходят от конкретных лиц и организаций, преимущественно зарубежных, которые стремятся тем или иным способом оказать влияние на белорусское государство ради извлечения собственной политической и экономической выгоды", — пояснил он.