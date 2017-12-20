У Киева есть последний шанс вернуться к обмену пленными, заявил Грызлов

МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Киев срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы, которое пройдет в среду в Минске, – это последний шанс для украинской стороны вернуться к этому процессу, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.