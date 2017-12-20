ТОКИО, 20 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Береговая охрана Южной Кореи открыла огонь по 40 китайским браконьерским судам, вошедшим в исключительную экономическую зону этой страны, сообщило агентство Ренхап.

Инцидент произошел в районе острова Хондо в Желтом море. Южнокорейская служба безопасности на море обнаружила 40 китайских кораблей, которые вели незаконный рыбный промысел в исключительной экономической зоне Южной Кореи. Ни призывы южнокорейских пограничников, ни их предупредительные выстрелы на китайских браконьеров впечатления не произвели. Напротив, они продвинулись вглубь исключительной экономической зоны на 16 километров, а шесть из них вплотную приблизились к кораблям береговой охраны. Тогда на место были направлены 4 патрульных катера и 3000-тонное судно, по браконьерам было сделано 180 выстрелов из автоматического оружия.

Осенью прошлого года 100-тонное китайское судно потопило 4,5 тонный патрульный катер Южной Кореи. До этого южнокорейская береговая охрана забросала дымовыми шашками китайское браконьерское судно, в результате чего возник пожар и три китайца погибли.

Проблема китайских браконьеров у южнокорейских берегов с каждым годом становится все более серьезной. В 2012 году было замечено 53 тысячи таких судов, а в 2015-м их число достигло 100 тысяч.