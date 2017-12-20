Глава Филиппин объявил о прекращении огня со стороны ВС на время Рождества

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о том, что вооруженные силы страны прекратят военные действия на период рождественских праздников, сообщает издание Philippine Star.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (запрещена в РФ) группировкой. Основным местом боевых действий оставался город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

По словам представителя президента Гарри Рока, "одностороннее прекращение огня позволит уменьшить тревогу людей в Рождество". Режим прекращения огня со стороны армии будет действовать 10 дней — с 24 декабря по 2 января.

"Мы ожидаем, что (Новая народная армия — вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) предпримет аналогичный добровольный шаг", — добавил Рок.