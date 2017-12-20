МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о том, что вооруженные силы страны прекратят военные действия на период рождественских праздников, сообщает издание Philippine Star.
По словам представителя президента Гарри Рока, "одностороннее прекращение огня позволит уменьшить тревогу людей в Рождество". Режим прекращения огня со стороны армии будет действовать 10 дней — с 24 декабря по 2 января.
"Мы ожидаем, что (Новая народная армия — вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) предпримет аналогичный добровольный шаг", — добавил Рок.