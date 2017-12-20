ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове в настоящий момент достаточно тревожная из-за возрастания элемента непредсказуемости со всех сторон, заявил в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Сейчас обострение проблемы связано с возрастанием элемента непредсказуемости, причем со всех сторон. Со стороны Северной Кореи, они спонтанно производят атомные испытания и испытания ракетного оружия. Это неизменно осуждается, так как и мы, и Китай, и весь мир исходят из неприемлемости нуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Денисов.

Он добавил, что "есть возрастание элемента непредсказуемости и с противоположной стороны".

"Надеюсь, до дна мы еще не дошли, но ситуация достаточно тревожная, именно в силу непредсказуемости", — подчеркнул дипломат.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность.