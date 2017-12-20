МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жительница Миннесоты Моналиса Перес признала себя виновной в непредумышленном убийстве своего парня Педро Руиса, сообщает местное издание Star Tribune.

Девушка проведет в тюрьме шесть месяцев и будет находиться под надзором правоохранителей следующие десять лет.

Инцидент произошел, когда пара пыталась снять "один из самых опасных роликов в истории", чтобы потом выложить его на Youtube. Видеоблогеры решили проверить, выдержит ли книга, сложенная на груди как "броня", выдержать выстрел из пистолета. По словам девушки, идея принадлежала ее молодому человеку.

Для съемки был выбран крупнокалиберный пистолет Desert Eagle. Перес выстрелила с расстояния полуметра и пуля прошла сквозь книгу, попав Руису в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался.