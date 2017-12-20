Сенат Узбекистана приветствовал соглашение о трудоустройстве в России

ТАШКЕНТ, 20 дек — РИА Новости. Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на заседании в среду приветствовал ратификацию президентом России Владимиром Путиным закона по трудоустройству граждан этой страны в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Важным событием стала ратификация в декабре в России закона по трудоустройству наших граждан в этой стране. В результате граждане Узбекистана получили право на гарантированную оплату труда, медицинскую страховку и другие социальные гарантии", — заявил на открытии сессии председатель Сената Нигматилла Юлдашев.
По его словам, ратификация документа доказала, что Узбекистан заботится о своих гражданах в любой точке мира.
Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы РФ и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении трудового договора с трудящимся-мигрантом.
Соглашением определяются основные права граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также на получение от компетентных органов РФ информации, касающейся условий и порядка его пребывания в РФ, прав и обязанностей, вытекающих из российского законодательства.