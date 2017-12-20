ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (256)

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в луганском ополчении.

По их информации, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Санжаровка, Алмазная, Первомайск, Калиново, Донецкий, Сокольники, Голубовка. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 165 снарядов. Сообщается о повреждении двух автомобилей, а также частично двух зданий при минометном обстреле поселка Донецкий.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.