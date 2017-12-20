Эксперт: сделка с РФ по освоению двух месторождений газа выгодна Венесуэле

КАРАКАС, 19 дек — РИА Новости. Подписание министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо директивы о выдаче "дочке" "Роснефти" — компании "Группо Роснефть", лицензии на разработку двух месторождений на шельфе Венесуэлы — Патао и Мехильонес, является важным для южноамериканской страны, которая стремится отказаться от своей зависимости от нефти, заявил РИА Новости венесуэльский экономист и эксперт Карлос Мендоза Потелья.

"Природный газ станет одной из замен нефти в Венесуэле, соглашение с Россией является одним из самых важных, было необходимо использовать эти месторождения", — заявил эксперт. По его мнению, необходимо развивать газовые месторождения в стране, поскольку, "это поможет внутренней газификации Венесуэлы".

"Этот тип соглашения поможет стране в долгосрочной перспективе, поскольку газ является будущим для Венесуэлы", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Мануэль Кеведо 16 декабря в присутствии президента Венесуэлы Николаса Мадуро подписал директиву по выдаче "Группо Роснефть", 100% дочерней компании ПАО "НК "Роснефть", лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет. Лицензионное соглашение допускает направление всего добытого газа на экспорт, в том числе, в сжиженном состоянии.

Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 миллиардов кубометров. Целевой уровень добычи — 6,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении 15 лет.

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA участвуют в нескольких совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле. Компании ведут совместную деятельность в рамках проектов Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Boqueron и Petroperija. Начальные геологические запасы нефти данных проектов превышают 20,5 миллиарда тонн. В июне 2017 года "Роснефть" и PDVSA в рамках совместного предприятия Petrovictoria начали опытно-промышленную добычу в нефтяном поясе реки Ориноко.