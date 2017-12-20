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Испанский депутат рассказал, что поможет решить каталонскую проблему

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (469)
07:0820.12.2017
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© РИА Новости / Сергей Сарымов Манифестация против референдума в Каталонии в Мадриде, Испания. Архивное фотоМанифестация против референдума в Каталонии в Мадриде, Испания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сарымов

МАДРИД, 20 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Досрочные выборы в парламент Каталонии 21 декабря сами по себе не решат проблемы автономного сообщества, единственный действенный способ – превращение Испании в федерацию, заявила РИА Новости член каталонской соцпартии, депутат испанского парламента Меричель Батет.

21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы в парламент, созванные премьером Мариано Рахоем после введения прямого правления центральных властей в автономном сообществе, отставки женералитета и роспуска каталонского парламента, где у сторонников независимости было абсолютное большинство.

Будет ли большинство у сепаратистов

Согласно опросам, на этот раз партиям, отстаивающим идею отделения от Испании ("Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства" и коалиция "Вместе за Каталонию"), получить абсолютное большинство (68 мандатов из 135) будет сложнее, чем два года назад. Разные опросы прочат этим политическим силам от 63 до 69 мандатов (в прошлом составе парламента у них было 72 мандата, что, по их мнению, позволяло принять законы, направленные на проведение референдума и провозглашение независимости). Эти же опросы говорят, что партии, отстаивающие территориальную целостность Испании, могут получить от 56 до 63 мест в новом парламенте автономного сообщества.

Барселона. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Каталонии завершилась кампания по досрочным выборам в парламент
Из-за особенностей избирательной системы страны при том, что на выборах 2015 года сторонники независимости не получили поддержки большинства избирателей, они, тем не менее, смогли самостоятельно сформировать правительство.

"Они объявили прошлые выборы плебисцитарными (то есть позволяющими, по их мнению, начать процесс отделения – ред.), но неверно истолковали результаты. Если я объявляю выборы плебисцитарными и не получаю 50% голосов, то первое, что я должна сделать, — признать, что у меня нет 50%. Да, с такими результатами я буду формировать правительство, буду управлять, но не больше. Если бы они так оценили результаты, то на сегодняшний день мы бы не оказались там, где мы сейчас", — считает Меричель Батет.

Повторение сценария маловероятно

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2017 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Пучдемон намерен вернуться в Испанию в случае победы на выборах в Каталонии
Политик при этом уверена: повторения сценария, сложившегося по итогам прошлых выборов, после 21 декабря не будет, даже если сторонникам независимости удастся получить большинство в каталонском парламенте. "Ситуация будет иной, с тех пор многое изменилось. Их цели уже не те, которые они ставили на протяжении последних двух лет", — считает политик.

При этом она признает: новый парламент не решит главную проблему – раскола общества. "21 декабря не финальная точка, хотя и ключевая. 22 декабря будет таким же сложным, как и 20 декабря. Существует крайне непростая политическая проблема, и мы, политические партии, должны исходить из этого. Ситуация такова, что есть 2-2,5 миллиона человек, поддерживающих независимость", — сказала Батет. Население Каталонии – 7,5 миллиона, правом голоса обладают 5,5 миллиона. За независимость на прошедшем 1 октября референдуме, непризнанном испанскими властями и объявленном незаконным Конституционным судом, отделение от Испании поддержали более двух миллионов человек, при том, что явка составила 43 % избирателей.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате
© AP Photo / Paul White
Рахой пообещал вести диалог с новыми властями Каталонии после выборов
"Как Пучдемон (бывший глава женералитета – ред.) может говорить, что он председатель правительства в изгнании, тем более в Испании, которая прекрасно знает, что такое изгнание. Как можно говорить о политических заключенных в Испании – имея тот исторический опыт, который есть у Испании? Это иногда смешно. При этом многие люди продолжают думать, что эта политика и есть то, что нужно Каталонии, а эти политики лучше всего их представляют. Это реальность. И надо работать с этой реальностью", — сказала представитель соцпартии.

По последним опросам большинство каталонцев — 69% — "хотят оставаться в составе Испании, но в другой Испании", напомнила политик, призывая "вести диалог и решать проблему политическим путем". По мнению соцпартии, единственный на сегодняшний день вариант – реформирование конституции и превращение Испании в федеративное государство.

Председатель правительства Каталонии Артур Мас
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Наложен арест на дом экс-главы Каталонии Маса за опрос о независимости
"Мы уже много лет предлагаем внести изменения в конституцию – не только потому что существует политическая проблема в Каталонии, а потому что Испания должна модернизировать конституцию, которой сорок лет. Все конституции в демократических странах реформируются. В Испании принципиальной реформы не было. Есть много молодых людей, и не только в Каталонии, но и в Эстремадуре, Кастилии-Ла-Манче, Галисии, которые чувствуют себя оторванными от конституции, от юридических рамок, от демократических институтов", — считает политик. По ее мнению, "федеративная система позволит создать новую политическую культуру, которая могла бы в том числе решить проблему Каталонии". "Мы готовы выслушать другие предложения, но их нет", — сказала Батет.
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