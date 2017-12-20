Испанский депутат рассказал, что поможет решить каталонскую проблему

МАДРИД, 20 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Досрочные выборы в парламент Каталонии 21 декабря сами по себе не решат проблемы автономного сообщества, единственный действенный способ – превращение Испании в федерацию, заявила РИА Новости член каталонской соцпартии, депутат испанского парламента Меричель Батет.
21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы в парламент, созванные премьером Мариано Рахоем после введения прямого правления центральных властей в автономном сообществе, отставки женералитета и роспуска каталонского парламента, где у сторонников независимости было абсолютное большинство.
Будет ли большинство у сепаратистов
Согласно опросам, на этот раз партиям, отстаивающим идею отделения от Испании ("Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства" и коалиция "Вместе за Каталонию"), получить абсолютное большинство (68 мандатов из 135) будет сложнее, чем два года назад. Разные опросы прочат этим политическим силам от 63 до 69 мандатов (в прошлом составе парламента у них было 72 мандата, что, по их мнению, позволяло принять законы, направленные на проведение референдума и провозглашение независимости). Эти же опросы говорят, что партии, отстаивающие территориальную целостность Испании, могут получить от 56 до 63 мест в новом парламенте автономного сообщества.
"Они объявили прошлые выборы плебисцитарными (то есть позволяющими, по их мнению, начать процесс отделения – ред.), но неверно истолковали результаты. Если я объявляю выборы плебисцитарными и не получаю 50% голосов, то первое, что я должна сделать, — признать, что у меня нет 50%. Да, с такими результатами я буду формировать правительство, буду управлять, но не больше. Если бы они так оценили результаты, то на сегодняшний день мы бы не оказались там, где мы сейчас", — считает Меричель Батет.
Повторение сценария маловероятно
При этом она признает: новый парламент не решит главную проблему – раскола общества. "21 декабря не финальная точка, хотя и ключевая. 22 декабря будет таким же сложным, как и 20 декабря. Существует крайне непростая политическая проблема, и мы, политические партии, должны исходить из этого. Ситуация такова, что есть 2-2,5 миллиона человек, поддерживающих независимость", — сказала Батет. Население Каталонии – 7,5 миллиона, правом голоса обладают 5,5 миллиона. За независимость на прошедшем 1 октября референдуме, непризнанном испанскими властями и объявленном незаконным Конституционным судом, отделение от Испании поддержали более двух миллионов человек, при том, что явка составила 43 % избирателей.
По последним опросам большинство каталонцев — 69% — "хотят оставаться в составе Испании, но в другой Испании", напомнила политик, призывая "вести диалог и решать проблему политическим путем". По мнению соцпартии, единственный на сегодняшний день вариант – реформирование конституции и превращение Испании в федеративное государство.