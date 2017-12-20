В Канаде непогода оставила без света почти 75 тысяч потребителей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Порядка 75 тысяч потребителей остались без света в канадской провинции Британская Колумбия из-за снежного шторма, сообщила местная электрокомпания BC Hydro.

"Сильный снежный шторм сегодня затронул порядка 75 тысяч потребителей", — говорится в микроблоге компании в Twitter.

По данным компании, сильнее всего последствия стихии ощущались на острове Ванкувер, островах Галф и в некоторых частях региона Лоуэр-Мейнленд.

Позднее в компании сообщили, что электричество было восстановлено среди 45 тысяч потребителей, без света по-прежнему остаются по меньшей мере 32 тысячи потребителей.