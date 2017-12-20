Голод, страх и тюрьмы: испытания российских детей, вывезенных в ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 20 дек – РИА Новости. Многомесячные ближневосточные скитания трехлетней девочки из Дагестана, которую еще крохой вывезли в Ирак родители, завершились – в среду она воссоединится с родными в грозненском аэропорту. За свою короткую жизнь Сафии многое пришлось испытать: бомбардировки, голод, смерть родителей и даже побывать в женской тюрьме, где ее и нашел зампред комитета Совета Федерации по международным делам, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей. Он отметил, что среди найденных — трехлетняя Сафия Зайнукова из Дагестана.
Последний рейс из Ирака
Это уже второй рейс из Ирака, который предстоит встретить дедушке и бабушке Сафии – Анвару и Рабие. Они уже воспитывают двух внучек – двоюродных сестер Сафии, пятилетнюю Хадиджу и трехлетнюю Фатиму, которые несколько месяцев назад, также осиротев, вернулись к ним из Багдада. Их история облетела весь мир.
После возвращения Сафии семью больше ничто не будет связывать с Ближним Востоком, кроме тяжелых воспоминаний о потерянных на чужой войне детях – двух сыновьях Ибрагиме и Руслане и их женах. Это последний рейс из Ирака, который они встретят в среду.
Не успели сбежать
"Они оба работали в Мосуле, они не воевали, Ибрагим в мастерской, он был автомехаником, а Руслан учился в Мосульском исламском университете и работал на заправке", — рассказывает РИА Новости их отец.
В 2017 году Ибрагим с семьей перебрался в Талль-Афар.
Не дождавшись вестей от сына и невестки, Анвар начал поиски. Искал всюду, цеплялся за каждую ниточку, информацию, пока в соцсетях не нашел фото внучки, которую разместил некий чеченец из Иордании.
"Мы вновь обратились за помощью к Зияду Сабсаби, Хадиджа тоже попросила его найти двоюродную сестру. Он обещал Хадидже и обещание выполнил. Завтра он привезет ее к нам", — отметил Анвар.
Мама осталась у речки
"Она все помнит и рассказывает. Я уже не могу это слушать, тяжело", — замолкает Анвар. После паузы он продолжает: "она (внучка Хадиджа) говорит "Папа у Аллаха". Он пошел на работу на заправку, на которой работал и там погиб во время взрыва". По словам Хадиджи, "мама осталась у речки".
"Вы знаете, что это значит? Это значит ад. Женщины ходили к реке Тигр за водой, там их отстреливали снайперы. Моя невестка тоже пошла попить и "осталась у речки", — с болью и обидой в голосе говорит Анвар. Хадиджа также рассказала, как их травили газом, когда они укрывались в подвалах от бомбардировок.
Во время телефонного разговора с дедушкой я слышу в трубке звонкий голос.
"Это Хадиджа. Поговори с тетей", — отдает трубку Анвар.
"Привет. Как ваши дела? Вы работаете?", — без малейшего смущения спрашивает Хадиджа. После моего ответа и обещания встретиться в грозненском аэропорту Хадиджа передает трубку, бросив напоследок "пока". Дедушка говорит, что девочка растет бойкой и общительной и с гордостью добавляет, что пошла характером в отцовскую породу.
Воспитание сирот
*Террористическая организация, запрещенная в России