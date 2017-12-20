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В мире

Голод, страх и тюрьмы: испытания российских детей, вывезенных в ИГ*

05:3420.12.2017
(обновлено: 05:36 20.12.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФлаг радикальной исламистской организации Исламское государство Ирака и Леванта. Архивное фотоФлаг радикальной исламистской организации Исламское государство Ирака и Леванта. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ГРОЗНЫЙ, 20 дек – РИА Новости. Многомесячные ближневосточные скитания трехлетней девочки из Дагестана, которую еще крохой вывезли в Ирак родители, завершились – в среду она воссоединится с родными в грозненском аэропорту. За свою короткую жизнь Сафии многое пришлось испытать: бомбардировки, голод, смерть родителей и даже побывать в женской тюрьме, где ее и нашел зампред комитета Совета Федерации по международным делам, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей. Он отметил, что среди найденных — трехлетняя Сафия Зайнукова из Дагестана.

Последний рейс из Ирака

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
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Бабушка Сафии с дрожью в голосе благодарит чеченские власти за помощь в поиске внучки на аудиозаписи, присланной члену рабочей группы по поиску и возвращению российских детей из Ближнего Востока Хеде Саратовой, и, как бы оправдываясь, добавляет, что это "слезы радости".

Это уже второй рейс из Ирака, который предстоит встретить дедушке и бабушке Сафии – Анвару и Рабие. Они уже воспитывают двух внучек – двоюродных сестер Сафии, пятилетнюю Хадиджу и трехлетнюю Фатиму, которые несколько месяцев назад, также осиротев, вернулись к ним из Багдада. Их история облетела весь мир.

Лидер Исламского государства* Абу Бакра аль-Багдади. Архивное фото
© AP Photo / AP Photo/Militant video
СМИ рассказали о возможном местонахождении главаря ИГ*
Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ* ("Исламское государство"* — группировка, запрещенная в РФ), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Хадиджу и Фатиму, случайно найдя в телефоне матери ролик, узнала их семилетняя соседка Маликат, которая когда-то играла с девочками. Запись показали родным, которые узнали внучек. Далее – обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и в августе с первой группой спасенных в Ираке российских детей, Хадиджа и Фатима вернулись домой.

После возвращения Сафии семью больше ничто не будет связывать с Ближним Востоком, кроме тяжелых воспоминаний о потерянных на чужой войне детях – двух сыновьях Ибрагиме и Руслане и их женах. Это последний рейс из Ирака, который они встретят в среду.

Не успели сбежать

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле
© AP Photo
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Ибрагим – отец Сафии, уехал с женой и дочерью в Турцию, затем в Ирак в мае 2015 года. На второй день уехал младший брат Руслан с женой и двумя девочками. Оба оказались, как впоследствии узнал отец, в Мосуле.

"Они оба работали в Мосуле, они не воевали, Ибрагим в мастерской, он был автомехаником, а Руслан учился в Мосульском исламском университете и работал на заправке", — рассказывает РИА Новости их отец.

В 2017 году Ибрагим с семьей перебрался в Талль-Афар.

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
После "халифата": разгромленное ИГ* переползает к границам бывшего СССР
"Последний раз его жена Зоя выходила на связь 18 августа, сказала, что город сильно бомбят, они собрали деньги — по 5 тысяч долларов, чтобы их вывезли из горящего города и завтра они выезжают. Больше они на связь не выходили", — вспоминает Анвар. По его информации, 37-летний сын Ибрагим и его жена, 27-летняя Забив, погибли во время бомбардировок: снаряд попал в автобус, в котором они покидали город. Смерть настигла их, они не успели сбежать. Сафия чудом выжила.

Не дождавшись вестей от сына и невестки, Анвар начал поиски. Искал всюду, цеплялся за каждую ниточку, информацию, пока в соцсетях не нашел фото внучки, которую разместил некий чеченец из Иордании.

"Мы вновь обратились за помощью к Зияду Сабсаби, Хадиджа тоже попросила его найти двоюродную сестру. Он обещал Хадидже и обещание выполнил. Завтра он привезет ее к нам", — отметил Анвар.

Мама осталась у речки

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
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Подробности смерти другого сына – Руслана и его жены в Мосуле Анвар узнал от внучки Хадиджи, которая вернулась на родину еще в августе.

"Она все помнит и рассказывает. Я уже не могу это слушать, тяжело", — замолкает Анвар. После паузы он продолжает: "она (внучка Хадиджа) говорит "Папа у Аллаха". Он пошел на работу на заправку, на которой работал и там погиб во время взрыва". По словам Хадиджи, "мама осталась у речки".

"Вы знаете, что это значит? Это значит ад. Женщины ходили к реке Тигр за водой, там их отстреливали снайперы. Моя невестка тоже пошла попить и "осталась у речки", — с болью и обидой в голосе говорит Анвар. Хадиджа также рассказала, как их травили газом, когда они укрывались в подвалах от бомбардировок.

Военнослужащие Сирийской Арабской армии в городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Она до сих пор боится дыма. Когда мы гуляли после их возвращения из Ирака, обе девочки как увидели дым от горящего мусора — сразу подняли платья и спрятали лица. Мне пришлось долго их успокаивать и объяснять, что это не опасно", — говорит дедушка. Дети также боятся всего горячего, даже теплой воды во время купания.

Во время телефонного разговора с дедушкой я слышу в трубке звонкий голос.

"Это Хадиджа. Поговори с тетей", — отдает трубку Анвар.

"Привет. Как ваши дела? Вы работаете?", — без малейшего смущения спрашивает Хадиджа. После моего ответа и обещания встретиться в грозненском аэропорту Хадиджа передает трубку, бросив напоследок "пока". Дедушка говорит, что девочка растет бойкой и общительной и с гордостью добавляет, что пошла характером в отцовскую породу.

Воспитание сирот

Задержанный ФСБ России участник ячейки группировки Исламское государство* в Московской области
© РИА Новости / ФСБ РФ
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60-летнему Анвару и его жене в преклонном возрасте предстоит тяжелое испытание – воспитание трех сирот. Сафию они ждут с нетерпением. Последний раз, когда виделись, она была совсем крохотной. Говорит, что встречать пойдут всей семьей – бабушка, Хадиджа и Фатима. Только вряд ли Сафия узнает их, но дедушка не сомневается, что они смогут согреть ее.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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