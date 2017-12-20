Бывшего лидера "Картеля залива" экстрадировали из Мексики в США

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший лидер крупнейшей преступной организации Мексики "Картель залива" Марио Рамирес Тревиньо по прозвищу Икс-20 экстрадирован в США, сообщило американское министерство юстиции.
Сообщается, что мексиканец был передан властям США в понедельник, на следующий день он впервые появился в суде.
Марио Рамиреса Тревиньо был задержан в августе 2013 года ходе операции в штате Тамаулипас. За информацию о его местонахождении США предлагали вознаграждение в 5 миллионов долларов, мексиканское власти также готовы были заплатить еще 30 миллионов песо (около 2,5 миллиона долларов).
"Картель залива" является одним из лидеров преступного мира Мексики, разделяющим со своими конкурентами из картеля "Лос-Сетас" сферы влияния в первую очередь на востоке и северо-востоке страны. Штаты Тамаулипас и Веракрус являются ареной противостояния этих двух группировок в контроле над поставками наркотиков в США. Раньше "Лос-Сетас" были боевым крылом "Картеля залива", однако в середине 2000-х годов выделились в самостоятельную преступную организацию.