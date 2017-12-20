Бывшего лидера "Картеля залива" экстрадировали из Мексики в США

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший лидер крупнейшей преступной организации Мексики "Картель залива" Марио Рамирес Тревиньо по прозвищу Икс-20 экстрадирован в США, сообщило американское министерство юстиции.

"Марио Рамирес Тревиньо… был экстрадирован из Мексики в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста.

Сообщается, что мексиканец был передан властям США в понедельник, на следующий день он впервые появился в суде.

Марио Рамиреса Тревиньо был задержан в августе 2013 года ходе операции в штате Тамаулипас. За информацию о его местонахождении США предлагали вознаграждение в 5 миллионов долларов, мексиканское власти также готовы были заплатить еще 30 миллионов песо (около 2,5 миллиона долларов).

Икс-20 возглавил "Картель залива" в сентябре 2012 года после поимки его предшественника Хорхе Эдуардо Костильи, известного по прозвищу Косс. Задержание наркобарона произошло на одном из дорожных постов контроля, в его машине было найдено оружие.

"Картель залива" является одним из лидеров преступного мира Мексики, разделяющим со своими конкурентами из картеля "Лос-Сетас" сферы влияния в первую очередь на востоке и северо-востоке страны. Штаты Тамаулипас и Веракрус являются ареной противостояния этих двух группировок в контроле над поставками наркотиков в США. Раньше "Лос-Сетас" были боевым крылом "Картеля залива", однако в середине 2000-х годов выделились в самостоятельную преступную организацию.