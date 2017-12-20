СМИ: в США мужчину осудили за намерение совершить теракт от имени ИГ*

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Суд в США приговорил к 28 годам тюремного заключения жителя города Эверетт, штат Массачусетс, который намеревался совершить нападение на американцев от имени террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Boston Globe.

По данным издания, 28-летний Дэвид Райт был признан виновным в октябре по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью поддержки террористической организации и сговоре с целью совершения терактов за пределами страны.

По мнению властей, Райт занимался вербовкой в ряды ИГ*, а также намеревался вместе со своим дядей Усамой Рахимом и еще одним пособником убить блогера Памелу Геллер, выступающую с критикой в адрес ислама.

Ранее сообщалось, что Усама Рахим был застрелен 2 июня 2015 года в Бостоне при попытке напасть на полицейских. В тот же день полиция задержала Райта.

*Террористическая организация, запрещенная в России.