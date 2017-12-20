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В Каталонии завершилась кампания по досрочным выборам в парламент

03:4920.12.2017
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкБарселона. Архивное фотоБарселона. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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БАРСЕЛОНА, 20 дек — РИА Новости. В полночь по местному времени (2.00 мск) в Барселоне завершилась избирательная кампания, начался день тишины, передает корреспондент РИА Новости. Выборы состоятся в четверг, 21 декабря.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2017 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Пучдемон намерен вернуться в Испанию в случае победы на выборах в Каталонии

Кроме того, на 20 и 21 декабря объявлены выходные во многих учреждениях Каталонии — школах, детских садах, административных учреждениях.

В то же время, передает корреспондент РИА Новости, несмотря на начавшийся день тишины, на улицах Барселоны продолжает появляться предвыборная агитация. В частности, буквально за несколько часов до окончания агитации на знаменитой улице Рамбла появились плакаты коалиции "Вместе за Каталонию" экс-главы региона Карлеса Пучдемона с лозунгом "Пучдемон — наш президент".

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. При этом Мадрид выступал против проведения референдума — еще до дня голосования Конституционный суд Испании признал его незаконным. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и роспуске парламента.

В отношении 20 каталонских политиков были заведены уголовные дела, четверо из них арестованы, в том числе экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства, бежавших в Брюссель, выдан национальный ордер на арест. На 21 декабря Мадрид назначил досрочные выборы в парламент Каталонии.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон перед пресс-конференцией в Брюсселе. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон вернется, если власти проявят уважение к выборам в Каталонии
За депутатские места в парламенте Каталонии борются семь основных политических сил. Три из них являются сторонниками независимости региона, четыре — сторонниками сохранения Каталонии в составе Испании.

К сторонникам независимости относятся блок "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона (ныне скрывается от Мадрида в Бельгии), партия "Левые республиканцы Каталонии" бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса (находится под стражей в Мадриде) и крайне левая "Кандидатура народного единства". За территориальную целостность Испании выступают Народная партия ("филиал" правящей в Испании партии), центристская партия "Граждане" и Каталонская социалистическая партия. Кроме того, сильные позиции в регионе имеет Catalunya en Comú, местное представительство партии "Подемос" (Podemos). Они тоже выступают за территориальную целостность Испании, но при этом согласны на проведение законного референдума, согласованного с Мадридом.

Интрига в том, что, согласно социологическим опросам, каждая из двух сил может рассчитывать только на половину голосов избирателей, а значит, не сможет сформировать большинство в парламенте и правительство региона.

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