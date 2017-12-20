Российский аппарат 15 раз погружался в поисках подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты произвели 15 погружений на глубину до 1050 метров телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс" в ходе поисков пропавшей подлодки "Сан-Хуан", сообщает в среду газета "Красная звезда" – официальный печатный орган министерства обороны РФ.

Ранее российское Минобороны направило в Аргентину группу специалистов ВМФ РФ, оснащенную телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.

"Всего на настоящий̆ момент времени произведено 15 погружений телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" на глубины от 135 до 1050 метров", — говорится в статье.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.