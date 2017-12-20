Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

Пресс-секретарь украинского лидера во вторник обнародовал первое письмо Саакашвили, адресованное Порошенко, написанное на русском языке с орфографическими ошибками, где он пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры. Однако, как указал Цеголко, политик не сдержал слово.

В ответ на обнародование своего первого обращения Саакашвили опубликовал в своем Facebook второе, открытое письмо.

В частности, политик напомнил Порошенко, что в первом письме предлагал ему "вместе искать пути решения конфликта". "Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести", — написал он.

Саакашвили призвал президента признать, что он и его сторонники "не способны и не хотят менять Украину к лучшему". По мнению бывшего одесского губернатора, добровольная отставка Порошенко — это "почти последний шанс преодолеть политический кризис". Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили также обвинил администрацию Порошенко в организации провокации около Октябрьского дворца в центре Киева. "Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию", — заявил политик.

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 украинских военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них госпитализированы.