СМИ: США и Ирак обсуждают сохранение присутствия американских сил в стране

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти США и Ирака стали более активно вести переговоры по поводу сохранения нынешнего присутствия американских военных в стране после победы над террористической группировкой "Исламское государство"*, пишет газета USA Today.

"Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления "Аль-Каиды"* и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением ИГ*", — пишет издание.

Как сообщает газета со ссылкой на двух американских чиновников, США и Ирак пока не определили размер и состав сил, который со временем может меняться. По словам источников издания, решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством.

Сообщается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет такой же, как и в настоящее время.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

*Террористические организации, запрещенные в России.