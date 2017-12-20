Белый дом поддерживает переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Белый дом поддерживает дипломатические переговоры с КНДР, Вашингтон ждет, когда Пхеньян проявит к этому готовность, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Белый дом не отвергает дипломатические переговоры. Позиция президента и позиция Белого дома … это кампания по оказанию давления (против КНДР). Позиция Белого дома ясна: Белый дом поддерживает дипломатические переговоры. Но мы ждем, чтобы Северная Корея пришла к этому выводу. До этих пор давление будет усиливаться", — отметил госсекретарь.

Он сообщил, что США "не могут начать переговоры до тех пор, пока Северная Корея не проявит к этому готовность".

"Важно, чтобы Северная Корея знала, что давление усилится, и оно останется, пока они не откажутся от ядерной программы и не откажутся от того, что было проделано", — сказал Тиллерсон.

Глава МИД Канады Христя Фриланд также отметила, что давление на КНДР будет продолжаться, пока Пхеньян "не изменит поведение". По ее словам, Канада "верит, что это (оказание давление) будет успешным".