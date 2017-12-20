США призвали освободить задержанных в Мьянме журналистов Рейтер

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США призывают освободить задержанных в Мьянме двух журналистов агентства Рейтер, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы призываем немедленно их освободить", — сказала Науэрт, подчеркнув, что ни семьи журналистов, ни власти США ничего не знают о местонахождении сотрудников агентства.

"Надеюсь, что правительство Бирмы сообщит нам и их близким, что с ними", — сказала Науэрт, используя альтернативное название Мьянмы.

Журналисты, по данным Рейтер, были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне на прошлой неделе, причина задержания не сообщается. В агентстве пытаются получить дополнительную информацию об обстоятельствах задержания своих журналистов и нынешнем положении вещей.

Как пишет местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.

Сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Рейтер в июле 2016 года. Его коллега Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.