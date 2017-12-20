США назвали причину блокировки в Совбезе ООН резолюции по Иерусалиму

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США считают, что принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Иерусалиму принесло бы больше вреда, чем пользы, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт высказала уверенность, что данное голосование вело к всплеску насилия в регионе. "Мы не хотим новых ударов", — сказала она.

По ее словам, США "продолжают работать над мирными переговорами" по Ближнему Востоку.

Совбез ООН 18 декабря рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму, вынесенный на голосование Египтом от имени арабских стран. Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета документ поддержали.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США "историческим грехом". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли за блокировку проекта резолюции.