США заявили о причастности Ирана к обстрелу хуситами Саудовской Аравии

ООН, 20 дек — РИА Новости. США заявили о причастности Ирана к очередному обстрелу йеменскими хуситами территории Саудовской Аравии.

Во вторник хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.

"Хотя у нас пока нет достаточной информации по данной конкретной атаке, она имеет все признаки предыдущих нападений с использованием оружия, полученного от Ирана", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред США призвала членов Совбеза действовать, чтобы не упустить "возможность предотвратить дальнейшее насилие от Ирана".

"Вопрос времени, когда одна из этих ракет достигнет цели", — сказала Хейли.