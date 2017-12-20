Россиян среди погибших при ДТП с автобусом в Мексике нет

МЕХИКО, 20 дек — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Граждан России среди иностранцев, погибших в крупном ДТП в Мексике, нет, сообщил во вторник РИА Новости консул РФ в Мехико Андрей Трояновский.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом, который вез на экскурсию иностранных туристов, еще около 20 получили ранения. Автобус перевернулся по дороге в город Чакчобен. Туристы были пассажирами круизного лайнера, прибывшего в порт Махауаль, в основном канадцы и итальянцы.

"Почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт проверила информацию, россиян среди пострадавших нет", — сказал Трояновский.