Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает корреспондент РИА Новости.

В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

Продвижение резолюции

Проект резолюции был принят в середине ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

В свою очередь представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Киев стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

"Жестокое обращение"

ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.

В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как " жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, в свою очередь, отметил, что ООН пора быть требовательнее к информации, озвучиваемой различными мониторинговыми миссиями. По его словам, недопустимо делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове. В то же время Смирнов подчеркнул, что даже в ООН уже не могут умалчивать преступления, которые совершал официальный Киев в отношении крымского региона, устраивая всевозможные блокады.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Переход под юрисдикцию Москвы тогда поддержали большинство жителей полуострова. В Кремле неоднократно опровергали информацию о том, что права крымчан нарушаются.

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