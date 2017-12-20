В СЦКК объяснили невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

ПУНКТ ПРОПУСКА НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 20 дек — РИА Новости. Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.

Он рассказал, что в августе 2017 года президентом Украины подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.

"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной", — подчеркнул Костарев.

По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.