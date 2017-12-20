В СЦКК обвинили ВСУ в ограничении деятельности российских офицеров

ПУНКТ ПРОПУСКА НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 19 дек — РИА Новости. Работа российских офицеров в СЦКК в последние месяцы была ограничена, доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой из 75 офицеров вернулся в РФ.

По его словам, сегодня завершился вывод представительства ВС России в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК). Генерал напомнил, что военнослужащие ВС РФ были направлены в состав СЦКК по просьбе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко для оказания помощи в разрешении внутриукраинского конфликта.

"Российские офицеры добросовестно, зачастую с риском для жизни, исполняли свои обязанности, способствуя восстановлению мира на юго-востоке Украины. В течение последних месяцев из-за действий украинской стороны деятельность СЦКК стала максимально ограниченной, условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован", — сказал Костарев.