ПУНКТ ПРОПУСКА НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 20 дек — РИА Новости. Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в том числе при выполнении задач в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил после возвращения в Россию руководитель представительства Минобороны в комиссии генерал-лейтенант Сергей Костарев.

"В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта", — сказал Костарев.

По его словам, для офицеров создали жесткие условия проживания и перемещения, например, в столовую и обратно их сопровождал вооруженный конвой.

Кроме того, провокации имели место и при возвращении наблюдателей на пункте пропуска. "Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. По надуманным предлогам у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач", — рассказал генерал, добавив, что в конечном итоге проблему удалось решить.

Он также сообщил, что задержка с возвращением офицеров произошла по вине украинской стороны. "Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП "Майорск", и мы были вынуждены отменить свой переход вчера, так как это было небезопасного. И совершить его сегодня с утра", — пояснил генерал.

Костарев добавил, что в последнее время работа российских наблюдателей в СЦКК была ограничена действиям украинских силовиков. "Условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован", — отметил он.

Кроме того, генерал подчеркнул, что дальнейшая работа российских наблюдателей стала бы невозможна при введении Украиной биометрического контроля на границе с Россией.

Во вторник российские офицеры из состава СЦКК пересекли границу с Украиной на пункте пропуска Нехотеевка и вернулись на родину. Ранее МИД сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник российские офицеры, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и украинские силовики.