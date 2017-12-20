Доллар больше не нужен. Как России и Индии обойтись без валюты США

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Москва и Дели собираются вести взаимные расчеты в национальных валютах. Это позволит оживить торговлю и преодолеть зависимость от третьей страны — Соединенных Штатов. Пока в двустороннем товарообороте превалирует доллар. Что мешает двум странам рассчитываться друг с другом в рублях и рупиях и каковы перспективы этой затеи, — разбиралось РИА Новости.

"Разморозить" торговлю

В начале нынешнего лета по итогам встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наредра Моди приняли совместную декларацию, в которой заявили, что намерены "координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальной валюте в двусторонней торговле". Консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года, разработаны механизм и рабочие схемы расчетов, бизнесменам даны необходимые рекомендации.

По данным ЦБ РФ, более 77% внешнеторговых договоров между Россией и Индией в первой половине нынешнего года по-прежнему оплачивались в долларах США и лишь 19% — в рублях. Однако это соотношение меняется — скажем, по итогам в 2013-го на долю доллара приходилось 96,6% расчетов.

Никто из российских и индийских экспертов не сомневается в том, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах — мера, необходимая для обеих стран и к тому же очень своевременная.

"Это очень важно, потому что торговля между нашими странами гораздо ниже того потенциала, который имеется, и мы должны найти способы увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам нужно искать пути сделать расчеты и платежи проще, а торговля в национальной валюте — один из них", — утверждает замглавы дипломатической миссии Индии в России Гандадхаран Баласубраманиан.

По словам президента Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ганеша Кумара Гупты, переход на расчеты в нацвалютах способен разморозить товарообмен между Россией и Индией, переживающий в последние два года серьезный кризис: от запланированного объема в 15 миллиардов долларов сейчас удается достичь только половины — порядка 7,5 миллиарда. Кроме того, нужно устранить явный дисбаланс: сегодня Индия покупает у России товаров на 5,56 миллиарда долларов, а продает ей лишь на 1,94 миллиарда.

"Торговля за национальные валюты позволит поддерживать определенную волатильность цен и тем самым создать более комфортные условия для бизнесменов обеих стран", — говорит Ганеш Кумар Гупта.

Курс на отказ от доллара

Торговля в нацвалюте поможет исключить из процесса торговли "лишний шаг" и таким образом снизит транзакционные издержки для экспортеров и импортеров в обеих странах. А это, в свою очередь, сделает саму торговлю более привлекательной для обеих сторон, утверждает партнер индийской консалтинговой компании Koan Advisory Виван Шаран. Кроме того, по его словам, сами национальные валюты становятся более "ликвидными", поскольку могут использоваться для торговли и с другими странами.

"В итоге каждая такая валюта с течением времени становится более ценной, и это будет способствовать совместному финансированию коммерческих проектов двумя или более членами БРИКС с использованием единой валюты, но не доллара", — говорит Виван Шаран.

Ту же необходимость диктует и политическая ситуация. В условиях, когда США вводят против России новые и новые санкции, временами звучат угрозы отключить Москву от международной системы SWIFT, расчеты в американской валюте становятся все менее безопасным делом. Отказ от доллара как глобальной денежной единицы становится все более актуальной задачей, которую включают в свою повестку не только отдельные государства, но и крупные межгосударственные союзы — например ЕврАзЭС, а теперь и БРИКС, утверждает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

"Дедолларизация — процесс, который в последнее время активно распространяется среди стран ЕврАзЭС, где объем расчетов в долларах неуклонно снижается — в том числе и с крупными партнерами, такими, например, как Китай. Для этого есть многие предпосылки — в частности, стабилизация экономической ситуации и рост экономик этих стран. То же самое можно сказать о России и Индии, у которых, кроме всего прочего, есть и богатый исторический опыт: во времена СССР Москва и Дели торговали друг с другом в национальных валютах", — напоминает эксперт.

"Фантомные страхи"

Необходимость скорейшего перехода на национальную систему взаиморасчетов между Россией и Индией признается в обеих странах, однако сам процесс пока не слишком заметно ускоряется. По мнению Гандадхарана Баласубраманиана, одна из причин — недостаточная информированность коммерсантов.

© AFP 2017 / Narinder Nanu Кошелек с изображением новой банкноты номиналом 2000 рупий в сувенирном магазине © AFP 2017 / Narinder Nanu Кошелек с изображением новой банкноты номиналом 2000 рупий в сувенирном магазине

"Большая проблема, по словам трейдеров, состоит и в том, что рубль пока не обменивается напрямую на рупию. Возможно, ее удастся преодолеть по мере увеличения объемов товарооборота", — считает индийский дипломат.

"Если бы рупия торговалась на Московской фондовой бирже и была возможность наблюдать за изменениями ее курса, то это позволило бы бизнесменам оценивать степень волатильности и уровни рисков при заключении сделок", — соглашается Ганеш Кумар Гупта.

Кроме того, есть и еще одна причина, вызванная ситуацией последних лет. Это нестабильность курса рубля и его зависимость от цен на нефть, замечает еще один экономист из Koan Advisory Шиванги Миттал.

"Для любой страны торговля в национальных валютах выгодна лишь в том случае, если ее валюта более слаба. В нынешней ситуации индийский экспорт рискует оказаться в проигрыше. Поэтому необходимо предусмотреть механизм, при котором выгоды от более низких транзакционных издержек перевесят потери индийских бизнесменов", — утверждает эксперт.

Опасения "слабости рубля" и его сильной "нефтяной зависимости" относятся уже скорее к неким фантомным страхам, поскольку отражают прошлое, но не настоящее, не соглашается с индийскими коллегами Ярослав Лисоволик. Он напоминает, что недавний анализ Центробанка России показал: зависимость курса рубля от нефтяных цен достигла одного из самых низких уровней за последние годы.

"В целом можно говорить о том, что сырьевая зависимость всей российской экономики уходит в прошлое. Это подтверждает и анализ структуры доходов, в которых все меньше доля выручки от нефтегазовой сферы, и структуры российского экспорта. Существенно снизилась и волатильность рубля", — констатирует Лисоволик.

Криптовалюта нам поможет?

Есть и альтернативный путь избавления российско-индийской торговли от влияния доллара — его назвали специалисты Koan Advisory. По их мнению, им может стать переход на взаиморасчеты в криптовалюте. Правда, лишь в том случае, если она будет признана официальной нормативной базой. То, что Россия в октябре анонсировала крипторубль, открывает такую возможность, полагают индийские экономисты.

"Действительно, у криптовалюты очень большое будущее, но лишь тогда, когда в нее войдут серьезные инвесторы. Если с биткоином, например, ситуация весьма проблемная, поскольку он реально ничем не обеспечен, то у виртуальных денег, которые создают финансовые организации или целые государства, есть очень большие перспективы. Блокчейн-сеть — технология завтрашнего дня, другое дело, что пока на ней вспухают слишком большие пузыри", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Это идея, которая лишь отвлекает от ключевой цели, не соглашается Лисоволик. Цель, на его взгляд, — расчеты между Индией и Россией в рупиях и рублях, увеличение взаиморасчетов именно в национальных валютах.

"Дискуссии, которые велись на полях последнего саммита БРИКС, показали, что обеим странам надо сконцентрироваться именно на этой задаче, а переход на криптовалюты — действительно дело будущего. К этому можно будет приступать тогда, когда доля расчетов в нацвалютах существенно возрастет", — говорит аналитик.