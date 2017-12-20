РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Доллар больше не нужен. Как России и Индии обойтись без валюты США

08:0020.12.2017
09370
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители приобретают товары из Индии на девятом всероссийском конкурсе индийского танца Праздник красок в МосквеПосетители приобретают товары из Индии на девятом всероссийском конкурсе индийского танца Праздник красок в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Москва и Дели собираются вести взаимные расчеты в национальных валютах. Это позволит оживить торговлю и преодолеть зависимость от третьей страны — Соединенных Штатов. Пока в двустороннем товарообороте превалирует доллар. Что мешает двум странам рассчитываться друг с другом в рублях и рупиях и каковы перспективы этой затеи, — разбиралось РИА Новости.

"Разморозить" торговлю

В начале нынешнего лета по итогам встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наредра Моди приняли совместную декларацию, в которой заявили, что намерены "координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальной валюте в двусторонней торговле". Консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года, разработаны механизм и рабочие схемы расчетов, бизнесменам даны необходимые рекомендации.

По данным ЦБ РФ, более 77% внешнеторговых договоров между Россией и Индией в первой половине нынешнего года по-прежнему оплачивались в долларах США и лишь 19% — в рублях. Однако это соотношение меняется — скажем, по итогам в 2013-го на долю доллара приходилось 96,6% расчетов.

Никто из российских и индийских экспертов не сомневается в том, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах — мера, необходимая для обеих стран и к тому же очень своевременная.

"Это очень важно, потому что торговля между нашими странами гораздо ниже того потенциала, который имеется, и мы должны найти способы увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам нужно искать пути сделать расчеты и платежи проще, а торговля в национальной валюте — один из них", — утверждает замглавы дипломатической миссии Индии в России Гандадхаран Баласубраманиан.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Россия и Индия обсудили возможность взаиморасчетов в нацвалютах

По словам президента Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ганеша Кумара Гупты, переход на расчеты в нацвалютах способен разморозить товарообмен между Россией и Индией, переживающий в последние два года серьезный кризис: от запланированного объема в 15 миллиардов долларов сейчас удается достичь только половины — порядка 7,5 миллиарда. Кроме того, нужно устранить явный дисбаланс: сегодня Индия покупает у России товаров на 5,56 миллиарда долларов, а продает ей лишь на 1,94 миллиарда.

"Торговля за национальные валюты позволит поддерживать определенную волатильность цен и тем самым создать более комфортные условия для бизнесменов обеих стран", — говорит Ганеш Кумар Гупта.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПродавец платков на выставке-ярмарке "Товары из Индии" в Ледовом дворце Великого Новгорода
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Продавец платков на выставке-ярмарке "Товары из Индии" в Ледовом дворце Великого Новгорода

Курс на отказ от доллара

Торговля в нацвалюте поможет исключить из процесса торговли "лишний шаг" и таким образом снизит транзакционные издержки для экспортеров и импортеров в обеих странах. А это, в свою очередь, сделает саму торговлю более привлекательной для обеих сторон, утверждает партнер индийской консалтинговой компании Koan Advisory Виван Шаран. Кроме того, по его словам, сами национальные валюты становятся более "ликвидными", поскольку могут использоваться для торговли и с другими странами.

"В итоге каждая такая валюта с течением времени становится более ценной, и это будет способствовать совместному финансированию коммерческих проектов двумя или более членами БРИКС с использованием единой валюты, но не доллара", — говорит Виван Шаран.

Ту же необходимость диктует и политическая ситуация. В условиях, когда США вводят против России новые и новые санкции, временами звучат угрозы отключить Москву от международной системы SWIFT, расчеты в американской валюте становятся все менее безопасным делом. Отказ от доллара как глобальной денежной единицы становится все более актуальной задачей, которую включают в свою повестку не только отдельные государства, но и крупные межгосударственные союзы — например ЕврАзЭС, а теперь и БРИКС, утверждает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Посол Индии в России Панкадж Саран
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посол Индии: у Москвы и Нью-Дели нет противоречий по вопросам ВТС

"Дедолларизация — процесс, который в последнее время активно распространяется среди стран ЕврАзЭС, где объем расчетов в долларах неуклонно снижается — в том числе и с крупными партнерами, такими, например, как Китай. Для этого есть многие предпосылки — в частности, стабилизация экономической ситуации и рост экономик этих стран. То же самое можно сказать о России и Индии, у которых, кроме всего прочего, есть и богатый исторический опыт: во времена СССР Москва и Дели торговали друг с другом в национальных валютах", — напоминает эксперт.

"Фантомные страхи"

Необходимость скорейшего перехода на национальную систему взаиморасчетов между Россией и Индией признается в обеих странах, однако сам процесс пока не слишком заметно ускоряется. По мнению Гандадхарана Баласубраманиана, одна из причин — недостаточная информированность коммерсантов.

© AFP 2017 / Narinder NanuКошелек с изображением новой банкноты номиналом 2000 рупий в сувенирном магазине
© AFP 2017 / Narinder Nanu
Кошелек с изображением новой банкноты номиналом 2000 рупий в сувенирном магазине

"Большая проблема, по словам трейдеров, состоит и в том, что рубль пока не обменивается напрямую на рупию. Возможно, ее удастся преодолеть по мере увеличения объемов товарооборота", — считает индийский дипломат.

"Если бы рупия торговалась на Московской фондовой бирже и была возможность наблюдать за изменениями ее курса, то это позволило бы бизнесменам оценивать степень волатильности и уровни рисков при заключении сделок", — соглашается Ганеш Кумар Гупта.

Кроме того, есть и еще одна причина, вызванная ситуацией последних лет. Это нестабильность курса рубля и его зависимость от цен на нефть, замечает еще один экономист из Koan Advisory Шиванги Миттал. 

Мужчины перевозят груз через железнодорожные пути в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Saumya Khandelwal
Настоящий Болливуд: будет ли Индия другом России, если станет сверхдержавой

"Для любой страны торговля в национальных валютах выгодна лишь в том случае, если ее валюта более слаба. В нынешней ситуации индийский экспорт рискует оказаться в проигрыше. Поэтому необходимо предусмотреть механизм, при котором выгоды от более низких транзакционных издержек перевесят потери индийских бизнесменов", — утверждает эксперт.

Опасения "слабости рубля" и его сильной "нефтяной зависимости" относятся уже скорее к неким фантомным страхам, поскольку отражают прошлое, но не настоящее, не соглашается с индийскими коллегами Ярослав Лисоволик. Он напоминает, что недавний анализ Центробанка России показал: зависимость курса рубля от нефтяных цен достигла одного из самых низких уровней за последние годы.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры России

"В целом можно говорить о том, что сырьевая зависимость всей российской экономики уходит в прошлое. Это подтверждает и анализ структуры доходов, в которых все меньше доля выручки от нефтегазовой сферы, и структуры российского экспорта. Существенно снизилась и волатильность рубля", — констатирует Лисоволик.

Криптовалюта нам поможет?

Есть и альтернативный путь избавления российско-индийской торговли от влияния доллара — его назвали специалисты Koan Advisory. По их мнению, им может стать переход на взаиморасчеты в криптовалюте. Правда, лишь в том случае, если она будет признана официальной нормативной базой. То, что Россия в октябре анонсировала крипторубль, открывает такую возможность, полагают индийские экономисты.

"Действительно, у криптовалюты очень большое будущее, но лишь тогда, когда в нее войдут серьезные инвесторы. Если с биткоином, например, ситуация весьма проблемная, поскольку он реально ничем не обеспечен, то у виртуальных денег, которые создают финансовые организации или целые государства, есть очень большие перспективы. Блокчейн-сеть — технология завтрашнего дня, другое дело, что пока на ней вспухают слишком большие пузыри", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Биткойн
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
Заложить дом, купить биткоины. Чем долги американцев опасны для всего мира

Это идея, которая лишь отвлекает от ключевой цели, не соглашается Лисоволик. Цель, на его взгляд, — расчеты между Индией и Россией в рупиях и рублях, увеличение взаиморасчетов именно в национальных валютах.

"Дискуссии, которые велись на полях последнего саммита БРИКС, показали, что обеим странам надо сконцентрироваться именно на этой задаче, а переход на криптовалюты — действительно дело будущего. К этому можно будет приступать тогда, когда доля расчетов в нацвалютах существенно возрастет", — говорит аналитик.

Валютная структура расчетов за поставки товаров и услуг по внешнеторговым договорам между Россией и Индией
Валютная структура расчетов за поставки товаров и услуг по внешнеторговым договорам между Россией и Индией
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена