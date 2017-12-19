США пока не собираются вести переговоры с КНДР, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. США в данный момент не считают возможным вести переговоры с КНДР, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не собираемся садиться за стол переговоров в данный момент", — сказала она на брифинге.

Представитель госдепартамента подчеркнула, что Вашингтон "хотел бы иметь возможность для переговоров с КНДР". Однако, по ее словам, "сейчас для этого не время".

Как отметила Науэрт, США настаивают на дипломатическом решении вопрос. "Мы выступаем за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказала она.

Также представитель госдепартамента отметила, что Вашингтон "каждый день призывает Китай и Россию делать больше для оказания давления на КНДР".