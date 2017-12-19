Украинцев обязали перед свадьбой являться в военкоматы, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В некоторых украинских регионах мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

"В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались", — говорится в статье.

Как выяснилось, это требование связано с соответствующим приказом Минюста Украины от февраля 2017 года. Согласно документу органы РАГС должны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой украинцам необходимо получить необходимые документы в военкомате.

Тем не менее данный приказ не соблюдается повсеместно: в военкомате Киева про такое правило даже не слышали.

В Военном комиссариате Киевского и Московского районов Харькова, в свою очередь, подтвердили, что "для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет".

"Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт — сможет и жениться, и делать, что хочет", — сообщили в военкомате Харькова.

Тем не менее, в интернете легко найти предложения по изготовлению фальшивых справок из военкомата — с печатью и подписью. Как сообщают "Вести", за поддельный документ просят 50 долларов.